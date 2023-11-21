القاهرة - ناهد إمام



قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن البنك أطلق العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم تطبيقات التكنولوجيا المالية الناشئة في جميع مراحلها المختلفة بدءا من الفكرة وحتى الإطلاق، كما اهتم البنك برعاية كوادر التكنولوجيا المالية الشابة، حيث أطلق مبادرة دربت 7 آلاف طالب جامعي بالتعاون مع 25 جامعة حكومية وخاصة، وبالشراكة مع 18 بنكا من العاملة بالسوق المحلي، ومبادرة أخرى لدعم رواد التكنولوجيا المالية بالأقاليم، فضلا عن إطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية كبيئة اختبارية تسمح لرواد الأعمال بتجريب التطبيق المبتكر.



واشار أبو النجا، خلال معرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي PAFIX، المقام ضمن فعاليات، المعرض المؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا «كايرو اي سيتي 2023»، إلى نجاح إطلاق منظومة محافظ الهاتف المحمول عام 2017 ليصل عدد المحافظ إلى أكثر من 36 مليون محفظة.