أسفرت سلسلة هجمات في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجمهورية جنوب السودان عن مقتل 32 شخصا بينهم نساء وأطفال وجندي دولي على ما أفاد مسؤولون محليون.



وندد مسؤول حكومي في منطقة أبيي الغنية بالنفط عند الحدود بين البلدين بهذه الهجمات التي وقعت في منطقتين ونفذتها ميلشيات مسلحة وجنود يرتدون بزات جيش جنوب السودان.



وأوضح بوليس كوش اغوار اجيت وزير الإعلام في أبيي والناطق باسم سلطات جنوب السودان في المنطقة في بيان انه «خلال هذه الهجمات قتل 32 شخصا بينهم أطفال ونساء حرقوا في أكواخهم فيما أصيب أكثر من 20 شخصا بجروح».



وأضاف «قتل جندي في قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي» من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.



من جهتها، دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج («الترويكا» التي رعت استقلال جنوب السودان في 2011) إلى «الهدوء وضبط النفس»، وحثت «كل من هم قادرون على التأثير على المجموعات المحلية على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع تصعيد جديد وممارسة الضغوط لوضع حد للعنف».



وتقع منطقة أبيي بين السودان وجنوب السودان وتشكل بؤرة توتر منذ استقلال الجنوب في العام 2011. وأقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع خلال الشهر الجاري تمديد مهمة القوة الدولية في أبيي المنتشرة منذ 12 عاما والبالغ عديدها حاليا أربعة آلاف عنصر.