لا فترة إضافية لتسجيل الراغبين في العمل بالحكومة

"الديوان" : لا إعلان عن الحاجة لتخصصات جديدة

مريم بندق



علمت «الأنباء» أن إعلان دفعة مرشحين جديدة للتوظيف سيكون في 4 يناير المقبل، وإذا حدث أي تأخير فلن يتعدى أياما، حيث يفتح ديوان الخدمة المدنية باب تسجيل الراغبين في التوظيف الحكومي ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط يوم الجمعة بعد المقبل ولمدة أسبوعين. ولفت المصدر إلى عدم وجود فترة إضافية للتسجيل للتوظيف.



وقال مصدر آخر لـ «الأنباء»، إن أولوية الترشيح للتوظيف للمواطنين المرشحين المرفوضين من قبل بعض الجهات الحكومية، ثم الرافضين فرص الترشيح، يليهما المسجلون الجدد المؤهلون للترشيح سواء في مرحلة جديدة أو من المراحل السابقة.

"الديوان" : لا إعلان عن الحاجة لتخصصات جديدة

علمت " الأنباء" أن ديوان الخدمة المدنية لن يعلن عن حاجته إلى تخصصات جديدة. وسيكتفي بالتعيينات التي تتم حاليا لمن اجتاز المقابلة من المتقدمين العام الماضي.

دفعة مرشحين جديدة للتوظيف.. و لا فترة إضافية لتسجيل الراغبين في العمل بالحكومة





علمت " الأنباء" أن إعلان دفعة مرشحين جديدة للتوظيف سيكون في 4 يناير المقبل، وإذا حدث أي تأخير فلن يتعدى أياما، حيث يفتح ديوان الخدمة المدنية باب تسجيل الراغبين في التوظيف الحكومي ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط يوم الجمعة بعد المقبل ولمدة أسبوعين. ولفت المصدر إلى عدم وجود فترة إضافية للتسجيل للتوظيف، موضحا أن فترات التسجيل ستكون 4 حسب مواعيد تخرج الطلبة من الفصلين الدراسيين الأول والثاني من جامعة الكويت وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

أولوية التوظيف للمرشحين المرفوضين





قال مصدر لـ " الأنباء" إن أولوية الترشيح للتوظيف للمواطنين المرشحين المرفوضين من قبل بعض الجهات الحكومية ، ثم الرافضين فرص الترشيح، يليهما المسجلون الجدد المؤهلون للترشيح سواء في مرحلة جديدة أو من المراحل السابقة.