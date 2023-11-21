قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن رئيستها ميريانا سبولياريتش التقت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قطر "لتحقيق تقدم فيما يتعلق بقضايا إنسانية" متصلة بالحرب بين الحركة وإسرائيل.

وقالت اللجنة التي مقرها جنيف في بيان إن سبولياريتش التقت على نحو منفصل ممثلين للسلطات القطرية التي تعمل وسيطا في الصراع.

وقالت اللجنة، وهي وسيط محايد يقدم المساعدات لغزة ويساعد في مرافقة الرهائن والمرضى لدى خروجهم من القطاع، إن الاجتماع جاء في إطار مناقشات مع جميع أطراف الصراع لتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني.

وأضافت أن الاجتماع لم يأت في إطار مفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس منذ هجومها المفاجئ على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.