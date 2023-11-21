أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير ، أن أي تعديل سياسي محركه الشعب والقوى السياسية ولن نختزل على أنفسنا حق الشعب في اختيار المرشحين.

وخلال انعقاد ملتقى "نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلية"، قال مقرر اللجنة التشريعية النائب عبدالكريم الكندري، إنه لا يوجد نظام انتخابي عادل وندور في حلقة مفرغة لتكوين برلمان من خمسين نائباً، مشيرا إلى أن حالة الاستقرار السياسي الموجودة حاليا جعلتنا نعجّل بمناقشة موضوع الدوائر الانتخابية.

واعتبر عضو اللجنة التشريعية النائب جراح الفوزان، أنها لحظة مصيرية في تاريخ الكويت السياسي ويجري فيها مناقشة تصحيح المسار السياسي، لافتا إلى ان قانون القوائم النسبية يحمي الانتخابات من التزوير.

عضو اللجنة التشريعية النائب د.مبارك الطشه قال نطمح في قانون يحقق العدالة بين مختلف الدوائر وفقا لكثافة عدد الناخبين وهذا الأمر لا يمنع من التدرج في الإصلاحات الانتخابية إلى حين الوصول إلى قانون متكامل يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.

بدوره قال عضو اللجنة التشريعية النائب د.عبدالعزيز الصقعبي: منذ سنوات نشكو الحالة الفردية وهذا القانون سينقلنا من الفردية إلى العمل الجماعي الذي سيحقق الاصلاح السياسي والانتقال من الاختيار الشخصي الي الاختيار الجماعي الذي يهدف إلى تحقيق برامج وطنية.

أما عضو اللجنة التشريعية النائبة د.جنان بوشهري، فقد أكدت على أهمية هذا الملتقى تكمن في وجود الشعب وقالت: أنا من مؤيدي للقوائم النسبية أو العمل الجماعي ويجب أن نتجرد كنواب وتيارات سياسية من مصالحنا الشخصية.

أمين سر مجلس الأمة عضو اللجنة التشريعية أسامة الشاهين، أكد أن قانون القوائم النسبية يساهم في إنجاح التجربة الانتخابية وينقلنا من الأفكار والأسماء إلى البرامج الوطنية.