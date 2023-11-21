أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن المفاوضات بوساطة قطرية بشأن الهدنة والإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس، بلغت «أقرب نقطة» من التوصل إلى اتفاق منذ بداية الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر.



وقال الأنصاري في مؤتمر صحافي في الدوحة إن «الوساطة وصلت إلى مرحلة حرجة ونهائية وتجاوزت القضايا الجوهرية والمحورية، والمتبقية هي قضايا محدودة، وبالتالي هذا يعني (أنها) في أقرب نقطة وصلنا إليها للوصول إلى اتفاق منذ بداية هذه الأزمة».



ووافق هذا التصريح ما اعلن عنه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قائلا إن الحركة «تقترب من التوصل لاتفاق الهدنة» مع إسرائيل.



وقال هنية في بيان نقلته رويترز «سلمت الحركة ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة».



ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى، لكن عزت الرشق، القيادي في حركة حماس، قال لقناة الجزيرة إن المفاوضات تتركز على مدة الهدنة وترتيبات إيصال المساعدات إلى غزة ومبادلة المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، بالمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.



وذكر الرشق أن الجانبين سيطلقان سراح النساء والأطفال.