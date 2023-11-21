بوتين: مجموعة بريكس يمكن أن تلعب دوراً مهماً للتوصل إلى حل الدولتين

الرئيس الصيني: حماية المدنيين في فلسطين وتوفير ممرات إنسانية

البيان الختامي لقمة مجموعة بريكس يدعو إلى «هدنة إنسانية فورية ودائمة» في غزة

انطلقت اعمال القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة «بريكس» والدول المدعوة للانضمام، لبحث الأوضاع في غزة، وذلك بمشاركة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ، وعدد من زعماء المجموعة.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 67، ودعا إلى بذل جهود جماعية لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة».

وطالب ولي العهد السعودي جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وإدخال المساعدات بشكل فوري إلى قطاع غزة، مجددا: «رفضنا القاطع للعمليات الإسرائيلية فيه».

من جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الوضع في غزة والخسائر في الأرواح ومعاناة الأطفال قضايا تثير قلقا بالغا.

وأكد عقب انطلاق القمة الافتراضية لدول مجموعة «بريكس» إن المجموعة «يمكن أن تلعب دورا مهما مع الدول العربية بشأن حل الدولتين».

من جهته، دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى «حماية المدنيين في فلسطين وتوفير ممرات إنسانية».

ودعت المجموعة في البيان الختامي للقمة الافتراضية الطارئة التي استضافتها جوهانسبرغ إلى «هدنة إنسانية فورية ودائمة تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية» في غزة.

وقالت في البيان «أكدنا دعمنا للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وتوفير المساعدة الإنسانية».