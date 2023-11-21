أعلنت شركة مشاريع الكويت، عن توصل شركة OSN التابعة لها، إلى اتفاق يقضي باندماج منصتها الرائدة في مجال البث الترفيهي OSN+ مع شركة أنغامي، منصة بث الموسيقى الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ستجمع المنصة، المدعومة باستثمار يصل إلى 50 مليون دولار (15.4 مليون دينار كويتي) من OSN في أنغامي، أكثر من 120 مليون مستخدم مسجّل، و2.5 مليون مشترك، مع إيرادات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي (31 مليون دينار كويتي).

وتوفّر «أنغامي» مكتبة تضم أكثر من 100 مليون أغنية. وبدورها، فإن OSN+ لديها 18 ألف ساعة من المحتوى الترفيهي وشراكات حصرية مع HBO وNBC Universal وParamount واستوديوهات عربية رائدة.

وبمناسبة الإعلان عن هذه الصفقة، قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة شركة المشاريع ورئيسة مجلس إدارة OSN الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح «يتمثل أحد أهداف استراتيجية شركة المشاريع في تحقيق تحول رقمي عبر شركاتها بغرض الاستفادة من التكنولوجيا لتطوير الخدمات والمنتجات. وبناء على ذلك، فقد ركزنا على تعزيز وتنمية قطاع البث عبر الإنترنت في OSN من خلال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والتسويق الرقمي وتنويع المحتوى. إن الجمع بين OSN+ وأنغامي سيؤدي إلى إنشاء أكبر منصة للبث عبر الإنترنت في المنطقة وكذلك شركة تكنولوجيا إعلامية يلعب فيها الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في نمو هذا المشروع. ومن خلال تقديم المحتوى المتميز والموسيقى والترفيه في تطبيق واحد، فإن التكنولوجيا الإعلامية سوف توفر لنا فرصة التوسع في قطاعات أخرى بناء على الاحتياجات المتوقعة لعملائنا. إننا نؤمن بشدة بأن هذا المشروع سيلعب دورا مهما في أسلوب وعادات استخدام المستهلكين لوسائل الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».