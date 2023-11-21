أسامة دياب

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد سمو الأمير سلطان بن سعد إن المملكة «عاصمة القرار، وهي منطلق القرارات كلها، وتقوم بالدور الذي يفرضه عليها وضعها، والمملكة في مقدمة الدول وتقودها لما هو في مصلحة البشرية بشكل عام والإسلام بشكل خاص».

وفي تصريحات على هامش مشاركته مساء اليوم في العيد الوطني لسلطنة عُمان الـ 53، أكد سمو الأمير سلطان بن سعد ان اللجنة الوزارية العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية أكدت من الصين على حق الفلسطينيين والحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم، موضحا أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية ألقى خطابا افتراضيا، أكد فيها وقوف المملكة مع الشعب الفلسطيني وضرورة الحد من جريمة الإبادة في حقهم.

وأشار إلى أن مخرجات القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية الاستثنائية كانت واضحة.