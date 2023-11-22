عادت نبرة التشكيك في قدرات الفنانة ياسمين صبري كممثلة، والتلميح بأنها دخلت عالم الفن بجمالها فقط، بعدما أكد بطل مسلسلها «حكايتي» الفنان جميل برسوم أن جمال ياسمين أقوى من موهبتها، ورفض عقد أي مقارنة بينها وبين الفنانة حنان مطاوع، مؤكدا أن الأخيرة «ممثلة بجد وموهوبة».



وعلق برسوم على التعاون مع ياسمين أثناء حواره لبرنامج «تفاصيل»، وقال: «هي جمالها غالب على موهبتها، تشوف شكلها قبل موهبتها ودي حاجه سلاح ذو حدين، لأني بعد ما أشبع منك كحلاوة عاوز أشوف موهبة فالخطورة تكمن هنا، لو الموهبة مش قد الجمال يبقى هنشوف صورة واحدة حلوة وخلاص يعني قالت زي ما قالتش، لكن لو ممثلة يبقى الجمال والشكل والموهبة حاجه حلوة».



وأشار برسوم إلى أن هناك سيدات يشاركن في التمثيل من حيث الشكل، ولكن لا توجد لديهن موهبة، مؤكدا أن الفنانة حنان مطاوع لديها موهبة قوية، وليس هناك مقارنة بينها وبين ياسمين صبري.