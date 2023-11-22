القاهرة - محمد صلاح



استعادت السينما العديد من النجوم الغائبين عن شاشتها لسنوات طويلة وتفرغوا للدراما باعتبارها الأكثر مشاهدة وانتشارا، وفي الفترة الحالية أرادوا إثبات الحضور لاستعادة المفقود. «الأنباء» ترصد النجوم العائدين إلى الشاشة الكبيرة بعد انقطاع في السطور التالية:



الفنان طارق لطفي يعود إلى السينما بعد غياب أربع سنوات بفيلم «السيستم»، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوي، كان آخر عمل للطفي فيلم «122» مع أمينة خليل وأحمد داود، وهو أول فيلم مصري يعرض بتقنية الـ 4DX.



المخرج كريم السبكي انتهى مؤخرا من تصوير فيلم «شقو» الذي يعود به الفنان عمرو يوسف إلى السينما بعد غياب منذ عام 2019، وتتناول قصته حكاية مجموعة من الأصدقاء خارجين على القانون يمارسون أعمالا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم، يشارك البطولة: محمد ممدوح ويسرا ودينا الشربيني وأمينة خليل، ولم يتحدد إلى الآن موعد بدء عرضه في دور السينما.



كما تستقبل السينما الفنان آسر ياسين بفيلم «شماريخ»، إخراج عمرو سلامة، ويجسد آسر شخصية رجل ثري يمتلك مصنع «بلالين» يقع في حب أمينة خليل، إذ تجمعهما قصة حب ضمن دراما العمل، والفيلم من تأليف وإخراج عمرو سلامة، ويدور في إطار درامي تشويقي أكشن، ويشارك في بطولته: أدهم الشرقاوي، سالي حماد، محمد ثروت، مصطفى درويش والعديد من ضيوف الشرف.



وابتعد الفنان عمرو سعد عن الدراما ليعود إلى السينما بفيلم «الغربان» التي تدور أحداثه حول حقبة زمنية قديمة في عام 1942، فترة الحرب العالمية الثانية، ومعركة رومل في إطار من الأكشن والتشويق، من إخراج ياسين حسن وبطولة: مي عمر وأسماء أبو اليزيد وماجد المصري.