قدمت الفنانة ريهام عبد الغفور اعتذارها عن عدم المشاركة في مسلسل «صلة رحم» الذي يقوم ببطولته الفنان إياد نصار، والمقرر أن ينافس به خلال الماراثون الرمضاني المقبل.



وكشف مصدر من داخل العمل، بحسب مجلة «لها»، عن أن السبب الرئيسي لاعتذار ريهام هو تعاقدها على بطولة مسلسل «إجازة وضع»، الذي تخوض به السباق الرمضاني.



والطريف أنه كان من المفترض أن يشارك الفنان محمد ممدوح في بطولة «إجازة وضع»، إلا أنه فاجأ الجميع بتقديم اعتذار عن عدم العمل في المسلسل رغم تأكيده أنه مشارك فيه، وهو ما دفع الشركة المنتجة إلى البحث عن بطل آخر.



وقدمت ريهام مؤخرا العديد من الأعمال الناجحة، منها مسلسل «الغرفة 207»، الذي جمعها مع محمد فراج، ومسلسل «الأصلي»، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، و«أزمة منتصف العمر»، تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل، وشاركها البطولة كريم فهمي، كما ظهرت كضيف شرف في الجزء الرابع من مسلسل «اللعبة»، بطولة شيكو وهشام ماجد.



وعلى مستوى السينما، تنتظر ريهام عرض فيلم «ليلة العيد»، الذي انتهت من تصويره منذ فترة، ولكن إلى الآن لم يحدد المنتج أحمد السبكي موعدا نهائيا لطرحه، والعمل من بطولة: يسرا، سميحة أيوب، عبير صبري، وعدد آخر من النجوم، ويتناول فكرة قهر المرأة، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.