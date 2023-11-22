تلقى منتخبنا للمدارس هزيمة من نظيره السعودي بنتيجة 2-3 في إطار منافسات المجموعة الأولى للبطولة العربية للرياضة المدرسية المقامة في القاهرة بعدما كان متقدما بهدفين مقابل هدف خلال الشوط الأول الذي شهد أيضا تلقي «أزرق المدارس» حالة طرد قبل نهاية الشوط الأول ليخوض الشوط الثاني ناقصا.



وقد أثنى الأمين العام للاتحاد المدرسي د.أحمد الحمدان على أداء اللاعبين خلال مواجهتي مصر والسعودية على الرغم من الهزيمة لكن الأداء مبشر بالخير للرياضة المدرسية في المستقبل، وقال: أداء اللاعبين تأثر بالطرد الى جانب قلة خبرة لاعبينا، وفي المقابل امتلاك المنتخب السعودي الخبرة الكبيرة والتجانس لأداء عدد كبير من المباريات وإقامة معسكرات خارجية قبل المشاركة في البطولة المدرسية، ونتطلع خلال أدوار الترضية إلى تحقيق مركز متقدم يسهم في زيادة خبرة اللاعبين.



إلى ذلك، توج منتخب المدارس بـ4 ميداليات متنوعة (فضية ـ 3 برونزيات) خلال منافسات اليوم الأول للبطولة، وجاءت النتائج كالتالي: فضية تتابع 4 لاعبين (حسين أحمد، حسن طارق، خالد بشار، عبدالله السناسيري) و3 برونزيات لكا من حسن طارق 100 حرة وحسين العتيبي 50 ظهر وجاسم التحو 100 صدر، وفي المنافسات حقق حسين احمد رقما جديدا بـ 1.01في 100 حرة.



من جانب آخر، استعرض أعضاء اللجنة العلمية للاتحاد إستراتيجية «مواهبنا في مدارسنا 2021-2026» وعمل لجان الاتحاد خلال الفترة الماضية ضمن فعاليات الملتقى العلمي الثالث للمسؤولين عن الرياضة المدرسية في الوطن العربي، والذي يشارك فيه د.عماد البناني رئيس الاتحاد العربي للرياضة للجميع ود.كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة المصرية.



وبين رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي فيصل المقصيد أن المشروع يتضمن الجوانب الفنية والإدارية والعلمية أيضا، خاصة أنه مشروع وطني يحظى بدعم القيادة السياسية والحكومة من خلال وزارة التربية والهيئة العامة للرياضة، كما استعرض مدير إدارة التطوير والتدريب وعضو اللجنة الفنية والعلمية بالاتحاد المدرسي د.محمد الربيعان إستراتيجية الاتحاد وكيفية تنفيذ خطة العمل أثناء فترة كورونا تماشيا مع التعليم عن بعد.