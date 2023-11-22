القاهرة - محمد سامي



ناشد نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري خالد الدرندلي الجماهير المصرية تكثيف الحضور في مباريات المنتخب الأول في تصفيات كأس العالم 2026، مؤكدا أن الحضور الجماهيري الكبير يؤثر بشكل مباشر على أداء الفريق.



وعقب الدرندلي على الأزمات التي واجهت الجهاز الفني للمنتشخب مؤخرا والخاصة بعقوبة إيقاف أحمد فتوح ومحمد صبحي من قبل نادى الزمالك، وكذلك استبعاد الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور من صفوف المنتخب قبيل مواجهة سيراليون، موضحا أنه «يجب حل جميع أزمات المنتخب قبل بطولة أمم أفريقيا لأننا نلعب وننافس على اللقب.. وسندرس إخطار الزمالك لاتحاد الكرة بشأن إيقاف الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي، ولابد من حل هذه الأزمة.. وسيحدث أيضا تواصل مع الأهلي بشأن استبعاد الثنائي حسين الشحات وإمام عاشور من معسكر المنتخب الأخير».



ودعم نائب رئيس الاتحاد موقف البرتغالي روى فيتوريا المدير الفني للفراعنة لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات لفرض سيطرته على الفريق، مؤكدا أن استبعاد الشحات وعاشور وطارق حامد ليس نهائيا وإنما هو إجراء مؤقت لإعادة الانضباط إلى صفوف الفريق.



هذا، وقد حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» 14 ديسمبر كموعد نهائي لتسليم القائمة الأولية (55 لاعبا) للفرق المشاركة في كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار، على أن يتم تسليم القائمة النهائية في موعد أقصاه 3 يناير (23 لاعبا)، وأخطر الكاف الاتحادات المحلية بمواعيد تسليم القائمة الأولية والنهائية للبطولة.



ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة غانا وكاب فيردي وموزمبيق في البطولة المقرر انطلاقها 13 يناير وتستمر حتى 11 فبراير المقبلين.



إلى ذلك، أعلن نادي الزمالك عن غلق ملف مستحقات المدير الفني السابق للفريق كارلوس أوسوريو، بعد حصوله على مستحقاته وإنهاء العقد رسميا بين الكولومبي والنادي بالتراضي.