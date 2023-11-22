ظفر فريق ألعاب القوى بنادي الجهراء بالمركز الأول في بطولة «سباق الطريق» للعمومي لمسافة 5 كيلومترات، وجاء القادسية بالمركز الثاني، والكويت ثالثا، وتوج أمين السر العام لاتحاد ألعاب القوى حسين عباس، وعضو مجلس الإدارة د.مانع العجمي الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.



وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 60 لاعبا، من 14 ناديا، وجاء عداؤو الجهراء إبراهيم رميض، وخالد الحربي، ويوسف حربي، وهليل عبدالله، وعبدالوهاب العنزي، وعبدالكريم شيخ بالمراكز الأولى ليمنحوا الصدارة لناديهم، بعد منافسة قوية في الأمتار الأخيرة للسباق من عدائي الأندية الأخرى.



من جانبه، أكد مدرب ألعاب القوى بنادي الجهراء سلطان المطيري، أن الفوز بالمركز الأول في أولى بطولات العمومي يعد «فاتحة خير» للفريق، ومبشرا بنتائج مميزة في البطولات المقبلة.



وأشاد المطيري بالدعم الكبير لمجلس إدارة نادي الجهراء برئاسة خالد الجارالله، وقال: إننا نقدر عاليا الدعم الدائم والحرص على تذليل كل العقبات أمام أبطال الجهراء، كما أشاد بإداري الفريق سهيل العنزي، واللاعبين وحرصهم على الوصول إلى أفضل المستويات.