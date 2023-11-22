عبدالعزيز الفضلي



أكدت الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالإنابة مريم العنزي جهود وزارة التربية في تعزيز قيم النزاهة والشفافية في مجال التعليم ونجاح أبرز الأنشطة التي نفذتها الوزارة لتعزيز هذه القيم والمفاهيم لدى الطلبة.



جاء ذلك من خلال اجتماع قطاع التنمية التربوية والأنشطة بالتعاون مع قطاع التعليم العام والمناهج بحضور وكيل وزارة التربية بالتكليف د.سلمان اللافي وممثلين من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والوفد الزائر من وزارة التربية الليبية للشؤون التربوية وخبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ووزارة الخارجية الليبية.



وأكدت العنزي على تنفيذ قطاع التنمية التربوية والأنشطة لبرامج تعزيز قيم النزاهة والشفافية في التعليم العام وإدماجها في المناهج التربوية والأنشطة من قبل إدارة الأنشطة المدرسة والخدمات الاجتماعية والنفسية المتعلقة بمكافحة المخدرات والجرائم.



وبدورها، أوضحت الأمين العام المساعد قطاع الوقاية في البيئة العامة لمكافحة الفساد م.أبرار الحماد بأن هذا التعاون الدولي مهم للاطلاع على تجارب الدول والاستفادة منها، مشيرة الى أن الزيارة ممتدة لثلاثة أيام مع زيارة ميدانية للمدارس للاطلاع على تجاربهم الناجحة في مجال إدماج القيم وتعزيزها.



ومن جانبها، أكدت وكيل وزارة التربية الليبية للشؤون التربوية مسعودة الأسود على ضرورة التعاون والسعي الدائم للقضاء على الفساد والاطلاع على تجربة مدارس الكويت النزيهة ومعرفة ومناقشة التحديات والصعوبات والإنجازات المحققة لما لها أهمية في بناء مجتمع صالح وسليم أخلاقيا واجتماعيا.