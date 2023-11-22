بدأ فريق المتطوعين في جمعية الهلال الأحمر الكويتي أمس الثلاثاء بتوزيع الدقيق على الأسر النازحة في محافظات «الوسطى» وسط غزة و«خانيونس» و«رفح» جنوبي غزة.



وقال رئيس الفرق التطوعية أحمد أبو دية في تصريح لـ «كونا» إنه بدأ بتنفيذ مشروع توزيع الدقيق على الأسر النازحة في قطاع غزة بعد التعاقد مع شركة «مطاحن السلام الفلسطينية» بغزة للتوريد اليومي.



وأضاف أنه سيتم توزيع الدقيق على النازحين في مراكز الإيواء والمنازل والمستشفيات إلى جانب استفادة الطواقم الطبية وعدد من الفئات المجتمعية المختلفة في المحافظات الجنوبية بقطاع غزة عبر لجان محلية وأهلية. وأوضح ان كيس الدقيق الذي يتم توزيعه يزن 25 كيلوغراما يكفي أسرة مكونة من خمسة أفراد ويكفيها لصنع الخبز لنحو عشرين يوما.