قالت القيادة المركزيــــة الأميركيــــــة «سينتكوم» إن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ ما مجموعه 79 عملية استهدفت عناصر التنظيم في سورية والعراق في سبتمبر وأكتوبر الماضيين.



وأضافت في منشور عبر «إكس» أن العمليات أسفرت عن مقتل 13 عنصرا من التنظيم في سورية والعراق خلال المدة الزمنية نفسها، واعتقال 78 آخرين.



وقالت القيادة المركزية إنها نفذت في سورية وحدها 23 عملية مشتركة وثلاث عمليات منفردة للولايات المتحدة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من عناصر التنظيم واعتقال 45 عنصرا.



وفي العراق، أسفر نشاط التحالف الدولي عن 53 عملية مشتركة قتل خلالها عشرة عناصر من التنظيم واعتقل 33 عنصرا آخرين.



ومن بين الذين اعتقلتهم قوات التحالف قادة وأعضاء بارزون في التنظيم، ومن بينهم مقاتلون وأعضاء في الخلايا الهجومية والنائمة كانوا يخططون لإطلاق سراح سجناء التنظيم المحتجزين في السجون المحلية بهدف تجديد صفوفهم.



وعلى الجانب الآخر، ارتفعت وتيرة عمليات داعش في البلدين، إذ نفذ، خلال نوفمبر الجاري، عمليات خلفت عشرات القتلى.



وفي 8 من نوفمبر الجاري، قتل وجرح عشرات الأشخاص بينهم عسكريون، إثر هجوم تبناه التنظيم شرقي حمص.



سبق ذلك بنحو أسبوع عملية نفذها التنظيم في العراق أسفرت عن مقتل وجرح 12 عنصرا من القوات العراقية وتدمير 17 آلية عسكرية بهجوم على موقع عسكري في الأنبار، بحسب ما أعلنه التنظيم عبر معرفه الرسمي.