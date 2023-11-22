القاهرة ـ خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي استمرار جهود مصر المكثفة لتقديم وإيصال الدعم الإنساني لأهالي قطاع غزة، مشيدا بالدور الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في هذا الشأن. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي امس مع وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات وعلى رأسها المساعدات الإغاثية لغزة، حيث اطلع الرئيس السيسي على الجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري لإنفاذ المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى دور المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، حيث وجه الرئيس السيسي بمواصلة تقديم وتعزيز الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، مؤكدا عمق التقدير والاحترام الذي يكنه الشعب المصري لأبنائه الأوفياء الذين قدموا أعظم التضحيات من أجل أمن مصر وسلامة شعبها.



وتناول الاجتماع كذلك متابعة الجهود التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وبصفة خاصة الخدمات الموجهة للسيدات ذوات الاحتياجات الخاصة، وكذا متابعة نشاط الصندوق القومي «للقادرين باختلاف». ووجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بالاستمرار في العمل على تحسين إتاحة وجودة الخدمات الموجهة للفئات المستحقة وخاصة السيدات، وتيسير الإجراءات الهادفة لتحسين جودة حياتهن، بما يتوافق مع القوانين ذات الصلة.