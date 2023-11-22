القاهرة - مجدي عبدالرحمن



قال د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الضغوط التي تتعرض لها مصر ليست بالقليلة، مؤكدا أن مصر كانت تعي حجم التحدي من اللحظة الأولى. وتابع: «اسمحوا لي أن أؤكد على حقائق واضحة وهي أن التضامن والدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني والقضية ليست وليدة اللحظة وإنما استمرار للدور المصري التاريخي».



جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب امس، برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من 16 نائبا، بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، بحضور د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



وأضاف رئيس الوزراء: «مصر الدولة الوحيدة التي ليس لها أجندة خاصة للقضية الفلسطينية، وضحت وستضحي من أجل صالح الشعب الفلسطيني، وتقف على حياد ومسافة واحدة من كل أطراف وفصائل الشعب الفلسطيني ونتعامل معهم من أجل صالح القضية الفلسطينية، كما أنه سيكون هناك رد حاسم من الدولة المصرية تجاه أي سيناريو يستهدف نزوح للفلسطينيين من أراضيهم».



وأكد مصطفى مدبولي أنه يطمئن الجميع من النواب وكل المصريين بأن أجهزة الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية وقواتنا المسلحة الباسلة تعي ما يحاك من أجل تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بأمن مصر.



وأضاف مدبولي ان مصر لن تسمح بتحقيق أي من هذين المخططين وستستمر جهودنا في تنمية أرض الفيروز في إطار التنمية الشاملة لسيناء.



وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن خلال مؤتمر قمة السلام التي عقدت في القاهرة، خريطة طريق مكونة من 3 محاور لحل الأزمة الفلسطينية، وتشمل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، ووقف إطلاق النار، واستمرار جهود المفاوضات.



وأشار إلى أن مصر واجهت المخططات الخاصة بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى سيناء، ومازالت تقف وتتصدى لأي محاولات.