بيروت ـ عمر حبنجر



بلغ التصعيد الإسرائيلي مداه في جنوب لبنان أمس، موقعا عشر ضحايا في سلسلة هجمات مدفعية وجوية بينهم ثلاثة اعلاميين لبنانيين يعملون لصالح قناة «الميادين» الممولة من ايران، استهدفتهم طائرة اسرائيلية مسيرة، بالإضافة إلى أربعة عناصر من «كتائب القسام»، تسبب القصف الإسرائيلي بإحراق سيارتهم، مع من كان فيها وبينهم نائب القائد في لبنان خليل خراز، على طريق «شعيتية» قرب مدينة صور، فضلا عن مقتل سيدة مسنة تدعى لائقة سرحان وحفيدتها آلاء القاسم في كفركلا.



وقد نعت قناة «الميادين» التلفزيونية مراسلتها في جنوب لبنان فرح عمر والمصور ربيع المعماري وسائق سيارتهما حسين عقيل الذين استهدفتهم القذائف الاسرائيلية في مثلث طيرحرفا ـ الجبين.



وفي آخر إطلالة لها، قبل ساعة من مقتلها، قالت فرح عمر في رسالة صوتية: «نحن هنا منذ الصباح ننتظر التطورات في القطاع الغربي والقطاعات الاخرى ايضا».



رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الاعلام زياد مكاري أدانا تعمد اسرائيل قتل الاعلاميين، بينما طالبت «العلاقات الاعلامية في حزب الله» بالضغط على حكومة اسرائيل للتوقف عن قتل الاعلاميين.



وقال بيان لحزب الله إن ما حصل سيكون هناك رد عليه.



وأعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه ردا على قيام العدو الصهيوني باستهداف الصحافيين هاجم مقاتلوه قوة من «الجمع الحربي» التابع للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أثناء وجودها في منزل عند أطراف مستعمرة المنارة بصاروخين موجهين ما أدى الى سقوط عناصرها بين قتيل وجريح، بيد ان الاعلام الاسرائيلي تحدث عن قذيفة مضادة للدروع اصابت مبنى في مستعمرة «المطلة» وخلفت اضرارا مادية فقط. وقد نعى «حزب الله» احد عناصره من بلدة «ميدون» البقاعية.



وردت اسرائيل بقصف مدفعي على اطراف بلدة «كفركلا» اللبنانية وجنوبي بلدة «الخيام» واطراف «علما الشعب» و«جبل اللبونة»، تحت غطاء من التحليق المكثف للطائرات المسيرة فوق مراكز القوات الدولية، على الجانب اللبناني من الحدود، والقطاعين الغربي والاوسط.



وتعتقد مصادر معنية في بيروت ان لهذا التصعيد ذات علاقة باجتماع مجلس الامن الدولي، للبحث في أوضاع القرار 1701، حيث قدمت ممثلة الامين العام في لبنان يوانا فرونتسكا تقريرها عن التطورات الميدانية الاخيرة في جنوب لبنان وتحديدا في النطاق الجغرافي لهذا القرار.



وقد حصل كل ذلك فيما كان الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتاين يتابع اتصالاته في إسرائيل، عاكسا قلق البيت الابيض من ان العمل العسكري الاسرائيلي ضد لبنان يفاقم التوتر على طول الحدود، ما قد يؤدي الى حرب اقليمية.



وقد أكد هوكشتاين ان استعادة الهدوء على الحدود الشمالية يجب ان تكون اولوية قصوى، مستبقا وصوله بالتأكيد على ان ما يحصل في غزة يجب ألا يؤثر على حدود لبنان، وأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل قائم، وان الخطة المستقبلية يجب ان تكون في ترسيم الحدود البرية.



وتقول صحيفة «وول ستريت جورنال» ان اسرائيل نشرت نحو 100 ألف جندي على حدودها الشمالية مع لبنان، تحدثت وسائل الاعلام المحلية عن مراقبة ديبلوماسية للوضع في الجنوب، وان الملحقين العسكريين، لدى بعض السفارات في لبنان، يدرسون خططا لنقل رعاياهم منه، وتشير الصحف الإسرائيلية الى «ضغوط» مكثفة من قادة الجيش لتوجيه ضربة ضد «حزب الله» في ضاحية بيروت الجنوبية، ردا على قصف الحزب لثكنات الجيش الاسرائيلي، «متجاوزا قواعد الاشتباك والخطوط الحمراء»، وإقران هذه الضغوط بدعوة وزير الدفاع يوآف غالانت، خلال الاجتماع الحكومي الاخير، الى عمل عسكري اوسع ضد «حزب الله».



ووسط كل هذه التحديات الأمنية والعسكرية نشرت صحيفة «الأخبار»، أمس، تقريرا يتحدث عن «مشروع وصاية بريطانية على لبنان»، مشيرة الى ان اكثر من مصدر عسكري وديبلوماسي أكد لها وجود مسودة يجري نقاشها على المستوى الرسمي والعسكري، لمذكرة تفاهم بين حكومة المملكة المتحدة ممثلة بسفيرها في لبنان هاميش كاول والحكومة اللبنانية ممثلة بقائد الجيش العماد جوزاف عون.



واعتبرت مصادر متابعة لـ«الأنباء» ان النشاط الامني للسفارات الاجنبية في لبنان، الآن، غايته تأمين إجلاء رعاياهم، كما حصل إبان حرب عام 2006، وانه يشتم من هذا التقرير النيل من القائد العماد جوزاف عون.



بالمقابل صدر بيان عن مكتب وزير الدفاع موريس سليم الذي مازال يرفض توقيع تأجيل تسريح قائد الجيش التزاما منه بموقف الرئيس العماد ميشال عون والنائب جبران باسيل، واتهم فيه «غرفة العمليات»، الإعلامية المستحدثة مؤخرا، في مقر معروف (يقصد قيادة الجيش): ببث السموم والشائعات والاكاذيــب والتوزيع المقالات هنا وهناك، وان آخر سمومها القول بأن وزير الدفاع امتنع عن توقيع الاعتمادات الخاصة بالمحروقات لمؤسسة الجيش.