أشاد رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل بجهود المتطوعين والمتطوعات في إنجاح مؤتمر الصحة والسلامة والبيئة والحضور اللافت للمؤتمر والمعرض المصاحب، داعيا إلى الاستفادة من التجربة لتجاوز العقبات التي واجهناها في المؤتمرات والفعاليات المقبلة.



وأشار العتل، في لقاء تكريمي مع المتطوعين والمتطوعات، إلى أهمية المشاركة في دعم موقع الجمعية المجتمعي ووصفها بـ «القوة الناعمة» في خدمة المهندسين والمهندسات والمجتمع والدولة، مضيفا أن التعاون بيننا ساهم كثيرا في إعطاء صورة وانطباع إيجابيين عن قدرات المهندسين وحبهم للعمل التطوعي.



وأوضح العتل أن الدعوة للقاء أكثر من التكريم المستحق «فصاحب البيت هو من يكرم الضيوف» ولا ينتظر غير الثواب من الله عز وجل والتعبير عن حبه للكويت.