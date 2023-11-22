بالتزامن مع الحملة التوعـــوية الصحية «موفمبر»، نظمت شركة واب ميد لإدارة خدمات التأمين ندوة توعوية لموظفي «شركة هانويل الكويتية» حول مرض سرطان البروستاتا، وتعزيز التدابير الوقائية، من خلال التشجيع على الفحوصات الطبية الروتينية للكشف مبكرا عن هذا المرض، إضافة إلى التعريف بأنواع السرطانات التي تمس الرجال بصفة خاصة.



شهدت الندوة مع د. أحمد المجلهم ـ اخصائي أول المسالك البولية حضورا كثيفا من موظفي شركة «هانويل الكويت»، حيث تناولت كيفية الوقاية من سرطان البروستاتا، والتعريف بأسباب الإصابة به، والعوامل التي ترفع من خطر الإصابة بالمرض، وأعراض سرطان البروستاتا في المراحل الأولى وبالمراحل المتقدمة.



وتطرقت الندوة إلى وسائل تشخيص سرطان البروستاتا وأحدث طرق العلاج، كما تم الرد على أسئلة واستفسارات الموظفين.



وأكدت واب ميد لإدارة خدمات التأمين التابعة لـ«مجموعة بوخمسين» أن حملة «موفمبر» للمحافظة على صحة الرجال يتم الاحتفاء بها في نوفمبر من كل عام في جميع أنحاء العالم، حيث يتم تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تدعم نشر الوعي فيما يتعلق بالأمراض التي تصيب الرجال.



وتحرص واب ميد لإدارة خدمات التأمين على تنظيم حملات لعملائها بهدف نشر وتعزيز الرفاهية والوعي بين موظفيها، وضرورة الاهتمام بصحتهم من خلال الفحوصات الدورية التي تساعد على التشخيص المبكر لسرطان البروستاتا، ما ينعكس على زيادة حالات الشفاء من هذا المرض.