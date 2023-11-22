قال رئيس رابطة الأعصــاب الكويتيــة والبروفيسور في الأعصاب د.جاسم الهاشل إن الصداع النصفي يعتبر من أكثر الأمراض شيوعا التي تصيب الجهاز العصبي وتؤدي إلى تراجع إنتاجية الأفراد والمؤسسات وبالتالي تراجع النمو الاقتصادي، ولهذا كانت الحاجة ملحة لتوعية الأطباء والمتدربين في مجال الأعصاب ومجال طب العائلة.



وأضاف الهاشل خلال مؤتمر الكويت الأول للصداع والصداع النصفي الذي استضاف البورفيسورة سيمونا ساكو الباحثة والواضعة لتشريعات وقوانين علم الصداع، أن تنامي التكنولوجيا وتزايد الاستخدام الخاطئ لأجهزة الهواتف الذكية وشاشات الكمبيوتر تسبب في تحفيز الصداع النصفي تزامنا مع طريقة تناول الطعام الخاطئة واستخدام الأجهزة الإلكترونية بشكل كبير إضافة إلى العديد من المشاكل وكذلك مطاعم الوجبات السريعة، مشيرا إلى ان هناك طفرة كبيرة في علم الأدوية، حيث ان استحداث أدوية جديدة سيخفف من آلام الصداع وأعراضه. وحول دور المؤسسات الحكومية والخاصة في الحد من الإصابة بالصداع، قال: «يعتبر مرض الصداع النصفي من الأمراض الشائعة، حيث بلغ عدد المصابين في الكويت 23% من المجتمع، كما يعتبر الصداع النصفي أكثر أنواع الأمراض شيوعا حدوثا، حيث يصاحبه غثيان وتحسس من الضوء، كما تعاني العديد من النساء بأعراض حادة خلال فترات معينة، مشيرا إلى انه يجب تعزيز التوعية بشكل كبير فيما يتعلق بالصداع النصفي، لاسيما انه يحد بشكل كبير من أداء الوظائف الحيوية ولهذا يجب ان يكون المريض والطبيب على اطلاع بأعراض الصداع النصفي والأسباب التي تسبب المرض.



وأكد الهاشل على أضرار الإفراط في تناول المسكنات لأنها من الممكن ان تدخل المريض في دائرة الصداع المزمن ولهذا علينا التوعية بعدم تناول المسكنات بشكل مفرط، لذلك يجب على المريض أخذ الدواء الصحيح.