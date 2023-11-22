أكدت الأمين العام لرابطة الأورام د.إيمان التوحيد أهمية المؤتمر الدولي الأول للأورام النسائية الذي يقام في الكويت غدا باعتباره فرصة لتبادل الخبرات بين الدول حول طرق العلاجات الحديثة لهذه الأورام.



وقالت د.التوحيد إن المؤتمر الذي يقام تحت رعاية وزير الصحة د. أحد العوضي يتناول على مدى ثلاثة أيام أحدث تقنيات العلاج حفاظا على خصوبة المرأة. وأوضحت أن السرطانات النسائية قابلة للشفاء ومع تعدد طرق وأساليب العلاجات التي تخضع لها السيدات كان لا بد من التطرق إلى آخر ما توصل إليه العلم في مجال الأورام النسائية من خلال هذا المؤتمر بما سيتخلله من محاور ومحاضرات وورش مهمة.