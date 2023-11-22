استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف أمس وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، حيث قدم لسموه رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية الجدد، كلا من مندوبنا الدائم في جامعة الدول العربية (القاهرة) طلال خالد المطيري، وسفيرنا لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية فاضل حيدر الحسن، وسفيرنا لدى مملكة بوتان عادل حسين الجسام، وقنصل عام الكويت لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية في مدينة «هو شي منه» طلال عبدالسلام الهزاع، وسفيرنا لدى جمهورية تشيلي زياد إبراهيم الأنبعي، وقنصل عام الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية في مدينة «شنغهاي» أنس طالب معرفي، وسفيرنا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية طلال راشد المنصور، وسفيرنا لدى جمهورية جنوب أفريقيا سالم راشد الشبلي، وسفيرنا لدى جمهورية سنغافورة أحمد عبدالرحمن الشريم، وقنصل عام الكويت لدى الجمهورية الإيطالية في مدينة «ميلانو» الشيخ جابر الدعيج، وذلك بمناسبة تسلمهم مناصبهم الجديدة.



حضر المقابلة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد، ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد العامر، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير نبيل الدخيل.



من جهة اخرى، بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى خافيير ميليي الرئيس المنتخب لجمهورية الأرجنتين الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية الأرجنتين الصديقة.