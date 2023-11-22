شريف حمدي



أنهت بورصة الكويت جلسة تداولات، أمس، على ارتفاع في جميع مؤشراتها، مدفوعة بتداولات نشطة في السوق الرئيسي وفي ظل تدفق سيولة قوية، ليغلق السوق على مكاسب سوقية بلغت 162 مليون دينار.



وبلغ حجم سيولة البورصة 53.98 مليون دينار، من بينها 34.49 مليون دينار للسوق الأول التي شهدت ارتفاع 21 سهما وانخفاض خمسة أسهم وبقاء خمسة أخرى دونما تغير، واستحوذ السوق الرئيسي على سيولة بلغت 19.49 مليون دينار، فيما شهدت ارتفاع أسعار 52 سهما وانخفاض 22 وبقاء 11 أخرى دونما تغير، وأغلق مؤشر السوق العام على ارتفاع 0.41% إلى 6651.1 نقطة، وزاد مؤشر السوق الأول 0.4% إلى 7292.08 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسي 0.46% إلى 5441.76 نقطة.



هذا، ويعيش السوق حالة من الانتعاش وتحقيق المكاسب لاسيما ان البورصة تشهد تداولات نشطة خصوصا أن أسعار العديد من الأسهم باتت مغرية لبناء مراكز استثمارية في الوقت الراهن.



وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 73 سهما على رأسها «امتيازات» بواقع 15.56%، بينما تراجع 27 سهما على رأسها «ثريا» بنحو 4.96%، فيما استقر سعر 16 سهما.



وتصدر سهم «أرزان» المرتفع 2.62%، نشاط التداول على كل المستويات بحجم بلغ 31.65 مليون سهم، وسيولة بقيمة 6.07 ملايين دينار.