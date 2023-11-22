استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق. وقد نقل صاحب السمو الملكي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد.



هذا، وقد حمله سموه تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتحياته لأخيهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية، سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من التطور والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.



حضر اللقاء وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.