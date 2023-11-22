

أعلن بنك برقان اختتام رعايته لفعاليات «مهرجان الخريف» السنوي الثامن والذي نظمته دار الآثار الإسلامية مؤخرا، وشهد الحدث المميز في مركز اليرموك الثقافي إقبالا لافتا من الزوار إضافة إلى مشاركة العديد من رواد الأعمال والفنانين والحرفيين المحليين.



وتعكس هذه الخطوة المتقدمة حرص البنك على دعم المهرجان كجزء من التزامه ببرنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية وجهوده الدؤوبة والهادفة إلى الارتقاء بالمشهد الفني والمبادرات الثقافية في الكويت. وقالت حصة حسين النجادة، مدير أول - الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان: نفتخر بكوننا جزءا من هذا الحدث المتميز، وانطلاقا من التزامنا بمهمتنا في تعزيز النمو المجتمعي نواصل شراكتنا ودعمنا لكل المؤسسات الفعالة في هذا المجال مثل دار الآثار الإسلامية وغيرها من الجهات التي تشاركنا اهتمامنا باستعراض وتقديم تراثنا الوطني الأصيل بأسلوب عصري ومختلف، كما أننا نرى في هذه الفعاليات والمبادرات منصات مبتكرة من شأنها الحفاظ على ثقافتنا الكويتية والإسهام في تطورها. وكما في مواسمه السابقة، مثل «مهرجان الخريف» الثامن فرصة مميزة للحرفيين ورواد الأعمال الصغيرة لعرض منتجاتهم عالية الجودة للجمهور، وفي الوقت نفسه، تمكنت العائلات وكذلك المهتمون بالفنون والثقافة من التمتع بمجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والمسرحية والقصصية وغيرها الكثير، إضافة إلى ورش العمل المصممة للأطفال والكبار. وخلال المهرجان، قام موظفو بنك برقان بالتواصل مع الزوار بشكل مباشر عبر الجناح المخصص للبنك، إضافة إلى العمل على نشر التوعية المصرفية وتقديم النصائح المالية الأساسية لهم، كجزء من الدعم المستمر لحملة «لنكن على دراية».