حصل طلبة كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بالجامعة الأمريكية في الكويت AUK على المركز الثالث في مسابقة الخليج للبرمجة الحادية عشرة والتي أقيمت في جامعة السلطان قابوس في عمان، وأظهر الطلبة قدراتهم في البرمجة ليتربعوا بذلك على عرش المسابقة التي ضمت 42 فريقا من دول الخليج.



ومثل الجامعة في المسابقة كل من الطالب بدر العتيبي ويوسف الحمد وفهد كلوش، وذلك تحت إشراف ديمة أبوارشيد، والتي عملت أيضا ضمن لجنة التحكيم بالمسابقة، وبدعم تدريبي من رزان الفار وعضو هيئة التدريس ديفيد ليانج، واستخدم الطلبة براعتهم في حل المشكلات واظهروا مهاراتهم في البرمجة.



وقالت أبوارشيد: إن هذا الإنجاز ليس إلا نتيجة للاستمرارية والعمل الجاد والتفاني الذي استمر لمدة عامين، معربة عن فخرها بما تعلمه الطلبة وحققوه طوال المسابقة، إذ إن ما يتعلمه الطلبة في هذه المسابقات لا يمكن تدريسه في الفصل الدراسي، إذ يتعلمون الإنجاز تحت الضغط ومهارات التواصل الفاعلة.



وتشتهر مسابقة الخليج للبرمجة بالمنافسة والتحديات الشديدة، حيث تتعاون كل فرقة مكونة من ثلاثة طلبة باستخدام جهاز كمبيوتر واحد لحل مجموعة من المشكلات البرمجية المعقدة خلال إطار زمني محدود لا يزيد على 5 ساعات، ويتم تقييم المشاركين بناء على عدد الحلول الصحيحة وسرعة حل المشكلات وأقل عدد من المحاولات لحل كل سؤال.