أسامة أبوالسعود



أكد مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سامي العازمي مشاركة الوزارة في معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 46 الذي ينطلق اليوم في أرض المعارض صالة 7 برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف.



وقال العازمي في تصريح صحافي: إن وزارة الأوقاف حريصة على المشاركة بشكل دائم في معرض الكويت الدولي للكتاب انطلاقا من دورها الاجتماعي في تعزيز الشراكة مع الإدارات والمؤسسات المجتمعية في البلاد، كما أنه يسهم في تحقيق رؤية ورسالة وقيم الوزارة المتمثلة في الريادة عالميا بالعمل الإسلامي، وترسيخ قيم الوسطية والأخلاق الإسلامية، ونشر الوعي الديني والثقافي وتعزيز الوحدة الوطنية والمجتمعية.



وأضاف إن الوزارة تسعى من خلال المشاركة في مثل هذه الفعاليات الثقافية إلى تعزيز الوحدة الوطنية والمجتمعية وترسيخ ثوابت الولاء والانتماء للوطن وتحقيق الأمن والأمان لمسيرة الكويت الرائدة نحو الوسطية واعتدال الفكر الوسطي وترسيخ مبادئ التسامح والتعايش مع الآخر فضلا عن توثيق العلاقات والتواصل مع الجمهور في المناسبات المختلفة.



وذكر أن معرض الكويت الدولي للكتاب يعد علامة بارزة في المشهدين الثقافي الكويتي والعربي على حد سواء، كما يعد ركيزة مهمة في الساحة الثقافة العربية وهو ما يؤكد مشاركة جهات رسمية ودور النشر العربية في هذا المعرض المهم، متوقعا أن يشهد جناح الوزارة إقبالا كبيرا من الجمهور الذي يحرص على اقتناء الإصدارات الدينية المتنوعة التي تقدمها الوزارة في المعرض.