يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت لتعزيز أهداف برنامجه المجتمعي الرامي إلى نشر الثقافة المصرفية والمالية بين كل شرائح المجتمع.



ويحرص KIB في إطار دعمه للحملة على رفع مستوى الوعي لدى العملاء بكل المواضيع الخاصة بتعاملاتهم المصرفية، لاسيما المتعلقة بالبطاقات المصرفية وأنواعها، وذلك من خلال التواصل الدائم معهم عبر مختلف الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك.



وفي هذا السياق، أشادت مساعد مدير عام إدارة العمليات في البنك، ديمة المليفي بالحملة وأهدافها وما كان لها من تأثير إيجابي على مختلف شرائح المجتمع، موضحة أن البطاقات المصرفية، تعتبر من أهم المنتجات التي يجب التوعية بطبيعة استخدامها، حيث إنها تعد من الأدوات المالية الهامة التي تصدرها البنوك لعملائهم ليستخدموها في عمليات الدفع والشراء - سواء إلكترونيا أو عبر نقاط البيع المباشرة - أو للسحب النقدي.



وأوضحت أن البطاقات الائتمانية تنقسم إلى عدة أنواع، لكل منها خصائص ومميزات مختلفة، ومن أشهر هذه الأنواع بطاقة الخصم الفوري (Debit Card) التي تكون مرتبطة بالحساب المصرفي للعميل، ويستطيع من خلالها تنفيذ عمليات الشراء أو السحوبات النقدية، لتخصم المبالغ مباشرة من رصيده المالي المتوفر في حسابه فقط حتى نفاذه. كما أشارت إلى بطاقة الائتمان (Credit Card) التي تمكن حاملها من الشراء والدفع ثم سداد مديونيته لاحقا بطريقة مرنة.



وأضافت المليفي: «تنقسم البطاقات الائتمانية إلى عدة فئات مصممة لكل شريحة من شرائح العملاء، بناء على الحد الائتماني المناسب لها، ويقدم KIB مجموعة من هذه البطاقات، أبرزها بطاقة فيزا إنفينيت، فيزا سيجنتشر، وفيزا بلاتينوم، والتي تأتي بباقات حصرية من المزايا والعروض لحاملها، تشمل: تأمين سفر مجانيا، والدخول إلى قاعات الانتظار في المطارات، وعروضا خاصة على المطاعم داخل الكويت وخارجها، وخدمة تأجير السيارات، وخدمة حماية المشتريات وغيرها الكثير، علما أن جميع البطاقات مزودة بالشريحة الذكية، ويتم قبولها لدى أكثر من 30 مليونا من منافذ فيزا وماستركارد حول العالم».