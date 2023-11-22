ضمن جهوده لمكافأة عملائه أطلق بنك الخليج عرضا حصريا لحاملي بطاقات ماستركارد الائتمانية، حيث يمنحهم خصما إضافيا بنسبة 15%، عند الشراء من خلال الموقع أو تطبيق الهاتف النقال الخاص بـ XCite. ويتمتع حاملو بطاقات ماستركارد الائتمانية من بنك الخليج، بالخصم الإضافي خلال الفترة من 22 نوفمبر 2023 إلى 26 نوفمبر 2023، ليكون بذلك أكبر التخفيضات التي تتم عبر الإنترنت لهذا العام من خلال تنزيلات «XCite فرايدي».



وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية محمد تقي: «يحرص بنك الخليج على مكافأة عملائه وتلبية متطلباتهم، بالتوازي مع مساعيه المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات، وتوفير تجربة عملاء متميزة».



وأشار إلى أن بطاقات بنك الخليج الائتمانية تحمل العديد من المميزات التي يمكن لعملاء البنك الاستفادة منها، حيث توفر هذه البطاقات للعملاء العديد من العروض في مختلف القطاعات من بينها المطاعم والفنادق والسياحة، والسفر، والترفيه والصحة والتجميل، وتأجير السيارات، وغيرها.



وعلى صعيد متصل، يوفر بنك الخليج لعملائه أفضل وأسرع برنامج مكافآت في الكويت، إذ يمكن العملاء من استبدال نقاطهم بتذاكر سفر على متن جميع خطوط الطيران، وإجراء الحجوزات الفندقية لدى أكثر من 300 ألف فندق حول العالم. وينضم جميع حاملو بطاقات بنك الخليج بشكل مباشر إلى برنامج نقاط بنك الخليج، الذي يمنحهم مزايا عديدة، منها: فرصة السفر في أي وقت وإلى أي مكان طوال السنة، وكسب أميال السفر على الرحلات عند استبدال النقاط من شركة الطيران المفضلة لديهم، والحصول على نقاط إضافية عند سداد القيمة المتبقية من الحجز. وتتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة. وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كل المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.