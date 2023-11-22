

ارتفعت صادرات الساعات السويسرية في أكتوبر مع زيادة الشحنات إلى الأسواق الرئيسية في الولايات المتحدة والصين، كما قادت الساعات ذات الأسعار المنخفضة المكاسب مع قيام المستهلكين بكبح الإنفاق على العناصر باهظة الثمن.



وقال اتحاد صناعة الساعات السويسرية أمس، إن الصادرات ارتفعت بنسبة 5.1% إلى 2.4 مليار فرنك سويسري (2.7 مليار دولار). وارتفعت الشحنات من الصناعة السويسرية الرئيسية بنسبة 8.3% في الأشهر العشرة الأولى من العام وهي في طريقها لتحقيق عام قياسي آخر بعد أن وصلت الصادرات في عام 2022 إلى 24.8 مليار فرنك، وفقا لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».