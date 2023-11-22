ارتفاع تصنيف MSCI للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة للمباني إلى «BB»

توقيع صفقة بقيمة 6.1 ملايين دينار بحريني لشراء قطعة أرض للاستثمار والتطوير



عقدت شركة المباني مؤتمر المحللين والمستثمرين للربع الثالث من عام 2023، بحضور كل من: طارق العدساني نائب الرئيس التنفيذي، وابهيشك راستوجي الرئيس المالي التنفيذي، وأدارت الحوار نورا زهيري القائم بأعمال مدير علاقات المستثمرين.



وقد أعلنت «المباني» عن نتائجها المالية لفترة الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2023، حيث سجلت صافي ربح 47.61 مليون دينار، إذ ارتفع بنسبة 5.22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت إدارة الشركة أن هذا النمو الجيد خلال فترة الربع الثالث يعكس رؤيتها وعزمها على تحقيق النمو المستدام من خلال اتباع نهج سياسة تنويع الاستثمار واستهداف قطاعات جديدة مثل الفنادق والمشروعات متعددة الاستخدام والسكنية.



كما تعمل الشركة على تطوير المشاريع الضخمة التي تتناسب مع احتياجات كل سوق ومنطقة، كما أكدت على أن إستراتيجية الشركة لم تتغير، وستواصل التركيز على توسع نموذج مشروع الأفنيوز الذي أصبح علامة تجارية مميزة محليا وإقليميا.



وقالت الشركة إنه من بين أبرز المؤشرات الإيجابية المحققة ارتفاع تصنيف «MSCI» للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة للمباني إلى الدرجة «BB»، بالإضافة إلى توقيع صفقة بقيمة 6.1 ملايين دينار بحريني لشراء قطعة أرض للاستثمار والتطوير، فضلا عن زيادة حصة شركة «المباني» في شركة «شمول» من 60 إلى 80%.



البيانات المالية



وفيما يتعلق بالأداء المالي للمباني، فقد حققت الشركة خلال فترة التسعة أشهر من عام 2023 ارتفاعا في الأرباح بنسبة 5.22% لتصل إلى 47.61 مليون دينار، حيث شهد أداء المباني اتجاها تصاعديا في الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك والتي بلغت 68.79 مليون دينار، حيث شهدت ارتفاعا بنسبة 11.15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت ربحية السهم 36.18 فلسا، حيث ارتفعت بنسبة 5.24% مقارنة بالربع الثالث لعام 2022.



وعلى أساس سنوي، فقد ارتفع الأداء الإجمالي بنسبة 11.34% ليصل إلى 91.96 مليون دينار، مدفوعا في المقام الأول بالنجاح التشغيلي في الأفنيوز- الكويت وتحقيق حصة سوقية مستقرة مع متوسط مبيعات قوي في قطاع يكون فيه الطلب محدودا.



وفيما يخص قطاع الضيافة، فقد ارتفع الأداء إلى 11.22 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود هذا النمو الملحوظ إلى تحسن متوسط سعر الغرفة وإيرادات الغرفة المتاحة بفضل تحسن أداء فندق والدورف أستوريا- الكويت بالإضافة إلى فندق هيلتون جاردن إن- الكويت.. وفيما يلي لمحة عن مشاريع الشركة داخل وخارج الكويت:



أولا- مشاريع داخل الكويت «الأفنيوز»



وفيما يخص الأفنيوز- الكويت، فإنه يشهد أداء مستقرا من الناحية التشغيلية، حيث بلغت نسبة الإشغال 94.6% في نهاية سبتمبر 2023، كما ارتفعت معدلات الإقبال في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 58% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 4.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي من عام 2022.



وقد أكدت «المباني» على مواصلة الجهود لتصحيح تقسيم مناطق أنشطة السوق من خلال تحسين مزيج المستأجرين عبر جميع المراحل، مع إضافة أنشطة جديدة مثل الخدمات ومتاجر البيع بالتجزئة.



«هيلتون جاردن إن»



وعن فندق هيلتون جاردن إن- الكويت، ذي الأربع نجوم، المتصل مباشرة بالأفنيوز- الكويت من خلال منطقة الفوروم، فقد بلغت نسبة الإشغال 42%، وكان المحرك الرئيسي لأداء الفندق في الربع الثالث هو أعمال الشركات والمجموعات، بالإضافة إلى الأعمال المتعلقة بالترفيه المحلي.



«والدورف أستوريا»



وفيما يخص والدورف أستوريا- الكويت، ذو الخمس نجوم، المتصل مباشرة بالأفنيوز- الكويت من خلال منطقة برستيج، فقد بلغت نسبة إشغاله 38% في نهاية شهر سبتمبر.



«أفنتورا (J3)»



يعد أفنتورا J3 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتضمن «أفنتورا ريزدنسز» الذي يتضمن 276 شقة وتاون هاوس، و«أفنتورا مول» بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 107.994 مترا مربعا.



وقد بلغ التقدم الإجمالي في أعمال البناء 22.7%، في حين بلغ 63% للمباني السكنية، ويتم العمل حاليا على تقييم خيارات شهادة LEED للمركز التجاري من قبل الاستشاري. ومن المتوقع الانتهاء من المباني السكنية في الربع الثاني من عام 2025، والربع الثاني من عام 2026 للمركز التجاري.



«صباح الأحمد (S3)»



يعد مشروع صباح الأحمد (S3) بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد تم اختيار شركة المباني لتكون «المستثمر المفضل». يشتمل المشروع على مركز تجاري يضم سوقا تقليديا بعناصر حديثة، وفندق هامبتون إن، أما عن مراحل المشروع فإنه حاليا في طور الحصول على رخصة البناء، ومن المتوقع أن يبدأ المشروع في نهاية هذا العام.



ثانيا- مشاريع في مملكة البحرين «الأفنيوز»



وبالحديث عن الأفنيوز- البحرين، فقد شهد زيادة في الإقبال في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، وحول معدل الإشغال فقد حقق معدلا قويا يصل إلى 98%.



أما عن التوسعة الغربية من الأفنيوز- البحرين، فقد تم الانتهاء من نسبة 42.4% من أعمال البناء، وستضيف التوسعة الغربية للأفنيوز- البحرين مساحة إجمالية للتأجير قدرها 42،000 متر مربع بإجمالي 84 ألف متر مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير في الأفنيوز- البحرين، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع في منتصف عام 2024.



«هيلتون جاردن إن»



وفيما يخص فندق هيلتون جاردن إن- البحرين، والذي يتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى الأفنيوز- البحرين، فقد سجل معدل إشغال بنسبة 65%، وكان معظم الإشغال من رجال الأعمال ومجال الترفيه.



ثالثا- مشاريع في المملكة العربية السعودية «الأفنيوز- الرياض»



وحول الأفنيوز- الرياض، فقد بلغت نسبة التقدم الإجمالي للمشروع 28%، حيث يباشر المقاول الرئيسي أعمال التصميم والبناء في الموقع، كما يتم العمل على تنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية لمواقف السيارات في الطابق السفلي. كما ذكرت «المباني» أن المشروع يشهد طلبا قويا على التأجير.



«الأفنيوز- الخبر»



أما عن مشروع الأفنيوز- الخبر، فقد تم تسليم الموقع وجار تجهيز مكاتب الموقع، وقد تمت ترسية عقد بناء المرحلة الأولى على شركة الكفاح للمقاولات وشركة الأحمدية للمقاولات.