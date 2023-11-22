فازت مجموعة Ooredoo، المزود الرائد لخدمات الاتصالات، بجائزتين مرموقتين في نسخة عام 2023 من المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) الذي انعقد في مملكة البحرين. وجمع الحدث رفيع المستوى أكثر من 500 مشارك، وشهد حصول مجموعة Ooredoo على جائزة «الشركة الرائدة في علاقات المستثمرين»، وجائزة «أفضل مسؤول علاقات مستثمرين» في دولة قطر للعام الرابع على التوالي.



واختتمت فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) يوم 14 الجاري، وجرى تنظيم نسخة العام الحالي منه في مملكة البحرين تحت عنوان: «من الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى أسواق المال المستدامة». ويعد المؤتمر الفعالية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بمجال علاقات المستثمرين ويستضيف أكثر من 500 مشارك.



وفي هذا السياق، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo عزيز فخرو: «يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) على ثقتهم الكبيرة بجهودنا. تؤكد هذه الجوائز مرة أخرى حرصنا المتواصل على تطبيق أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين».



وأضاف: «تجسد الجوائز التزامنا الثابت في Ooredoo بتقديم معلومات شفافة وموثوقة وفي الوقت المناسب. كما أود أن أعرب عن تقديري العميق واعتزازي الكبير بالجهود الاستثنائية لفرق عملنا التي كان لعملها الجاد والدؤوب دورا أساسيا في حصول المجموعة على هذه الجوائز المرموقة».