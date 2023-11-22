

في إطار التزامها المتواصل بإحداث تأثير إيجابي في المجتمع الذي تعمل فيه، أضاءت بورصة الكويت مبناها باللون الأزرق احتفاء بشهر التوعية بصحة الرجال وحملة «موفمبر» السنوية، ونظمت البورصة جلسة توعوية لموظفي الشركة ورواد المبنى، القاها د. محمد عبدالمحسن الغانم، استشاري جراحة المسالك البولية والعقم في مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة، والتي سلطت الضوء على القضايا الصحية الحرجة لدى الرجال، بما في ذلك سرطان البروستاتا.



وتهدف حملة «موفمبر»، التي يتم الاحتفال بها عالميا في شهر نوفمبر من كل عام، إلى تعزيز الصحة البدنية والنفسية لدى الرجال، وتناول القضايا الصحية مثل سرطان البروستاتا ومشاكل الصحة الذهنية. كما توفر الحملة منبرا للمناقشات المفتوحة حول صحة الرجال، وتعزيز الدعم وتشجيع الخطوات الاستباقية نحو حياة صحية.



وتشكل مشاركة بورصة الكويت في هذه المبادرة السعي لإحداث تأثير هادف على المجتمع الذي تعمل فيه ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، وتتماشى مع الهدف 3 - الصحة الجيدة والرفاه - والهدف 17 - الشراكة من أجل الأهداف - من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.



يحتل سرطان البروستاتا المرتبة الرابعة بين أكثر أنواع السرطان انتشارا في الكويت، بعد سرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان الغدة الدرقية. ذلك وحسب آخر الدراسات التي أجريب في عام 2020، بلغ عدد الإصابات بسرطان البروستاتا نحو 255 حالة في البلاد، والتي تشكل نحو 6.6% من جميع حالات السرطان في الكويت.



وأكد د.محمد عبدالمحسن الغانم في كلمته خلال الجلسة عن فوائد الكشف المبكر وأهمية الفحص الدوري. ولفت الانتباه إلى تزايد حدوث سرطان البروستاتا، قائلا: «إن الكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب أمران أساسيان في مكافحة سرطان البروستاتا، وهو مرض يصيب الكثير من الرجال في الكويت وحول العالم. ومع تقدم الرجال في السن يزداد خطر إصابتهم بسرطان البروستاتا، وخاصة أولئك الذين تجاوزوا سن الخمسين. لذلك من الضروري للرجال في هذه الفئة العمرية الحرص على إجراء هذه الفحوصات بشكل دوري ومنتظم».



وأضاف: «تعد هذه الفحوصات بمنزلة إجراء استباقي لتحديد الأعراض المحتملة لسرطان البروستاتا في مراحله المبكرة. ومن خلال المراقبة النشطة لصحة البروستاتا، يمكن للرجال تمكين أنفسهم من التحكم في صحتهم وتعزيز فرصهم في العلاج الناجح والشفاء بمشيئة الله».



كما تعاونت بورصة الكويت في هذه المبادرة مع MedCell لتقديم مجموعة من الخدمات الطبية في يوم الجلسة التوعوية، بما في ذلك الفحوصات المخبرية، والاستشارات، وعدد من العلاجات الأخرى.



وتهتم البورصة بدعم وخدمة المجتمع، حيث تسعى لخدمة أصحاب المصالح على مستوى منتسبي الشركة والمجتمع بشكل عام، وتعمل على تعزيز تأثيرها الإيجابي فيه من خلال مجموعة مستمرة ومتنوعة من المبادرات، والتي تتضمن المبادرات الصحية سواء كانت مع المؤسسات المعنية بالصحة البدنية والنفسية، لتنظيم حملات للتبرع بالدم وجلسات توعوية ومبادرات متنوعة.



كما تلتزم شركة بورصة الكويت بإحداث تأثير إيجابي في المجتمع من خلال دعم المبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على صحة المجتمع، بالإضافة إلى وضع سياسات وإجراءات لضمان سلامة وصحة موظفيها.