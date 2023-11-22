حصل المركز المالي الكويتي «المركز» على جائزة «أفضل مدير ثروات في الكويت» خلال حفل توزيع جوائز «ويلث بريفينج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023»، الذي أقيم يوم 16 نوفمبر في الإمارات العربية المتحدة.



وتسلم المدير في إدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز» محمد الصميعي، جائزة «أفضل مؤسسة للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في الكويت» نيابة عن «المركز»، ويعكس هذا التكريم التزام الشركة الدائم بتقديم الحلول الاستثمارية المبتكرة لعملائها وتميزها المؤسسي في خدمة العملاء، كما يؤكد على مكانتها بصفتها الشريك الأمثل لبناء وتنمية الثروات.



وجمع حفل توزيع الجوائز رواد مجتمع إدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتكريم المتميزين في هذا المجال عبر عدد من القطاعات الرئيسية، مع التركيز على الخدمات المصرفية الإقليمية والخدمات المصرفية المحلية وإدارة الاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والتكنولوجيا. وتعد جوائز ويلث بريفينج من أكثر الجوائز التنافسية، حيث يتم اختيار الفائزين من خلال تقييمات صارمة من قبل الحكام، الأمر الذي يجعل الجائزة تحظى بتقدير كبير بين الفائزين.



وتعليقا على التكريم، قال العضو المنتدب في إدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز» عبداللطيف النصف: «نفتخر في المركز بالحصول على جائزة أفضل مؤسسة للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في الكويت للعام الثاني على التوالي من ويلث بريفينج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد هذه الجائزة شهادة على تفاني وخبرة فريق إدارة الثروات في المركز، حيث نحرص على توفير حلول مبتكرة ومدروسة لتلبية احتياجات عملائنا الاستثمارية. وبالنيابة عن فرق عمل المركز، أود أن أشكر المنظمين على توفير منصة إقليمية تكرم وتحتفي بالتميز في مجال إدارة الثروات، حيث تساهم مثل هذه الجوائز في تحفيز التنافسية في القطاع، واستكشاف فرص أكبر في القطاع المالي».



ويأتي هذا التكريم ليضاف إلى رصيد «المركز» من الجوائز المرموقة التي فاقت السبعين جائزة على مدى ما يقارب خمسة عقود في القطاع المالي. ومن خلال حلوله الاستثمارية المبتكرة الخاصة بإدارة الثروات، والخدمات الاستشارية عبر فئات الأصول والمنتجات المتنوعة، فإن «المركز» يستمر في تعزيز خبرته في قطاع الخدمات المالية عبر فرق عمله الكفؤة وعبر التزامه باتباع نهج يركز على تقديم أفضل الخدمات الاستثمارية للعملاء.