يواصل بنك بوبيان مشاركته ودعمه للحملة التوعوية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت للعام الثالث على التوالي من خلال نشر المحتوى التوعوي بهدف توعية عملاء البنوك بعدد من المخاطر، لاسيما مع انتشار العديد من الجرائم الإلكترونية وضرورة تعزيز دور البنوك في زيادة الوعي السيبراني لحماية بيانات العملاء الشخصية والمصرفية.



وفي هذا السياق، قال مدير أول إدارة أمن المعلومات في بنك بوبيان على المعتوق: «واحدة من أحدث طرق الاحتيال الإلكتروني وأكثرها شيوعا في الفترة الأخيرة من خلال استخدام رمز الاستجابة السريعة QR Code كونه وسيلة سهلة الاستخدام يمكن للعميل أو المتصفح تنزيل تطبيقات أو التعرف على محتوى بعض صفحات الويب، على سبيل المثال ما تقدمه بعض الجهات مثل المطاعم والمتاجر وحتى الأندية الصحية من معلومات تخص منتجاتها أو حتى عروض حصرية».



وأضاف أن خطورة استخدام رمز QR Code تكمن في إمكانية أن يكون وسيلة يحصل بها المحتالين وبكل سهولة على البيانات المصرفية أو الشخصية لمتصفح صفحة الويب، وذلك من خلال تصميم وهمي لـ QR code مكون من رموز مزيفة يمكن استخدامها لإعادة توجيه الدفع باستخدام روابط مزيفة، كما يمكن أن تحتوي على برامج ضارة تتيح للمحتال الوصول والتحكم في جهاز وبيانات العميل.



وأوضح المعتوق أنه بالرغم من مخاطبة مختلف شرائح الجمهور وتوعيتهم، إلا أننا وجدنا خلال الآونة الأخيرة ازديادا في الشكاوى وحالات التعرض للنصب الإلكتروني من خلال انتشار حالات التصيد الاحتيالي، مشيرا إلى ضرورة توخي الحذر والتحقق من مصداقية المصدر قبل التعامل مع أي رمز لـ QR واتباع الإرشادات والحماية الأمنية.



وشدد على أن بنك بوبيان حريص كل الحرص على التواصل الدائم مع عملائه وتعريفهم بخطورة جرائم الاحتيال الإلكتروني المنتشرة حاليا في معظم دول الخليج، مؤكدا أن البنك لن يطلب من العميل أي بيانات مصرفية أو معلومات شخصية، مثل بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عدم طلب الدفع من خلال هذه الوسائل، مؤكدا أن التعامل مع جميع معاملاتنا يتم فقط من خلال قنواتنا الرسمية الآمنة والمعتمدة.