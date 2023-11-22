منصور السلطان



استمرارا للحملات الأمنية التي يقوم بها رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة للقضاء على ظاهرة انتشار العمالة المخالفة لقانون الإقامة والعمل والمطلوبين والعمالة المتغيبة، تم ضبط 13 وافدا مخالفا لقانون الإقامة والعمل يديرون 4 مكاتب خدم وهمية بينهم 3 مطلوبين بقضايا «تغيب» في محافظة حولي.



رجال مباحث الإقامة وبعد ورود معلومات عن وجود 4 مكاتب خدم وهمية في مجمع تجاري في محافظة حولي، تم التأكد منها ومداهمة المكاتب، حيث ضبط 13 وافدا من مختلف الجنسيات مخالفين لقانون الإقامة والعمل بينهم 3 مطلوبين بقضايا، وبتفتيش المكاتب عثر على أوراق وصور جوازات سفر خدم. وبعد التحقيق معهم تم اقتيادهم جميعا إلى إدارة الإبعاد تمهيدا لإبعادهم لبلدانهم مع منعهم من الدخول للبلاد مرة أخرى.