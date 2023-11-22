منصور السلطان



أحالت دوريات مديرية أمن حولي مساء أمس شخصا من أرباب السوابق إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه في منطقة سلوى بحالة تعاط وبحوزته مواد مخدرة وأدوات للتعاطي وقنينة خمر محلي.



ووفق مصدر، فإنه خلال تجول دورية تابعة لدوريات أمن حولي مساء امس في منطقة سلوى تم الاشتباه في سيارة متوقفة بجانب منزل قيد الإنشاء، وبعد التوجه لها تبين أن بداخلها شخصا بحالة تعاط، وبالاستعلام عنه اتضح أنه من أرباب السوابق في قضايا مخدرات، وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على قنينة خمر محلي ومواد مخدرة وأدوات للتعاطي، وعليه تمت إحالته والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.