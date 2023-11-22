103 يقومون ببيع مواد البناء في أماكن عشوائية وغير مرخصة في المطلاع



استمراراً للحملات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في الفترتين الصباحية والمسائية، أسفرت حملة تفتيشية للجنة الثلاثية بالتعاون مع القوى العاملة والبلدية، عن ضبط 103 مخالفين لقانون الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة يقومون ببيع مواد البناء في أماكن عشوائية وغير مرخصة على الطريق الرئيسي لمنطقة المطلاع، وتم تحرير مخالفات بحق العمالة المخالفة من قبل القوى العاملة وإزالة التعديات ومواد البناء من قبل البلدية، كما تمكنت إدارة البحث والتحري واللجنة الثلاثية المشتركة، من ضبط 160 شخصا مخالفا لقانون الإقامة والعمل في مناطق الفروانية وجليب الشيوخ وأمغرة، ليتم لاحقا اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.