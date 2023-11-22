قال وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان إنه «لا يمكن تبرير ما يحدث في غزة بالدفاع عن النفس»، مشددا على وجوب «إطلاق عملية سلام جادة ووقف النار وإدخال المساعدات الإنسانية». وأكد أنه لا يمكن الحديث عن مستقبل غزة قبل وقف العنف والاعتداء على المدنيين. وقال: يجب أن تكون أولويتنا حماية المدنيين ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية عبر وقف فوري للقتال.



جاء ذلك في كلمة الوزير السعودي خلال اجتماع أعضاء اللجنة الوزارية «العربية - الإسلامية» مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، المحطة الثانية من جولة اللجنة المكلفة من القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض مطلع الشهر، بالعمل على وقف الحرب الإسرائيلية على غزة وإدخال المساعدات، والدفع باتجاه إحياء عملية السلام. وكان الوزراء استهلوا جولتهم على عواصم القرار من بكين أمس الأول.



وشدد بن فرحان على أن «عملية التهجير القسري للفلسطينيين في غزة متواصلة»، مضيفا أن «إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي».



وأكد الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة «إطلاق عملية سلام جادة، ووقف النار، وإدخال المساعدات الإنسانية» إلى غزة، مضيفا: «نعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لوقف النار في غزة».



من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الدول العربية والإسلامية تلعب الدور الرئيسي لحل الأزمة الراهنة في فلسطين»، داعيا إلى «التحضير لإطلاق عملية سلام على أساس حل الدولتين». وشدد على ضرورة حل المسائل العالقة وهي وقف النار وإطلاق سراح الرهائن.



وقال لافروف في مستهل الاجتماع إن روسيا تشارك منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية في ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكد في الوقت نفسه على أن روسيا تعارض الإرهاب بأي شكل من الأشكال، إلا أنه يجب مكافحته دون انتهاك القانون الإنساني الدولي.



وأشار الوزير إلى أنه من الواضح أن حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة غير كاف.



وقال لافروف: «تدعو روسيا إلى البدء فورا في الاستعدادات لاستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة الدولة الفلسطينية». وتابع أن الرباعية الدولية للتسوية في الشرق الأوسط لا تضم ممثلين عن العالم العربي، وهو السبب بفشلها في القيام بمهامها. وشدد على ضرورة تمثيل دول المنطقة في آليات تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وفي السياق ذاته، نقلت «رويترز» عن مصدر بوزارة الخارجية التركية أمس أن المجموعة التي تضم ​​مسؤولين كبارا من عدة دول عربية وإسلامية ستقوم بزيارات للدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبلدان أخرى للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.



وقال المصدر إن المجموعة بدأت محادثات مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، حيث زارت بكين وموسكو وستزور دولا أخرى أيضا.



وذكر المصدر «الهدف الأساسي لمجموعة الاتصال هو إعلان وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن وإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة».



وأضاف «الهدف النهائي هو المساهمة في حل الدولتين في إطار المعايير المقبولة دوليا، ليعيش الفلسطينيون في بلدهم بأمان واستقرار وازدهار».



وقال المصدر إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لم يشارك في زيارة بكين وموسكو، حيث يرافق الرئيس رجب طيب أردوغان في زيارته إلى الجزائر.



وأوضح المصدر أن المجموعة ستلتقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارتين لبريطانيا وفرنسا اليوم.



وتضم اللجنة وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وتركيا واندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، إلى جانب أمين عام منظمة التعاون الإسلامي.