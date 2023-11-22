وافقت حكومة الحرب الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، بالإجماع على صفقة تبادل الرهائن مع حركة «حماس».

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ للحكومة تم خلاله مناقشة بنود الصفقة.

وقبيل هذا الاجتماع، أعلنت «حماس» أنها أرسلت ردها بخصوص هذه الصفقة إلى الوسطاء المعنيين.

وتتضمن الصفقة المحتملة الإفراج عن عشرات النساء والأطفال الفلسطينيين مقابل 50 محتجزا لدى «حماس».

كما تتضمن عدم وجود نشاط جوي إسرائيلي فوق غزة لمدة 6 ساعات يوميا.

وفى وقت سابق كشفت مصادر لـ«رويترز»، عن أن اتفاق الهدنة وتبادل الإفراج عن المحتجزين والمعتقلين بين إسرائيل و«حماس»، الذي توسطت فيه قطر، ينص على إطلاق سراح نحو 50 رهينة من المدنيين المحتجزين لدى «حماس» وإطلاق سراح نساء وأطفال فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، مقابل وقف للأعمال القتالية لعدة أيام.



وفي تفاصيل الاتفاق أيضا، نقل موقع «العربية.نت» عن مصادر فلسطينية أن الاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام، وإطلاق سراح نحو 50 أسيرا إسرائيليا لدى «حماس» مقابل نحو 300 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، كما قد يتم الاتفاق على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين على مراحل وبواقع 10 أسرى لكل يوم خلال أيام الهدنة الخمسة المتفق عليها مع دخول أكثر من 300 شاحنة محملة بالأغذية والمواد الطبية والوقود.



وفي المقابل، نقلت قناة «العربية» عن مسؤول إسرائيلي، أن «صفقة التبادل ستتضمن إطلاق سراح 50 إسرائيليا خلال 4 أيام من وقف النار».



وأكد أن جميع الأجهزة الأمنية تؤيد صفقة إطلاق سراح المخطوفين. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في غزة عقب انتهاء وقف إطلاق النار.



وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد أمس أن المفاوضات، بوساطة قطرية، بلغت «أقرب نقطة» من التوصل إلى اتفاق منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي ردا على هجوم حماس غير المسبوق.



وقال الأنصاري في مؤتمر صحافي في الدوحة إن «الوساطة وصلت إلى مرحلة حرجة ونهائية وتجاوزت القضايا الجوهرية والمحورية، والمتبقية هي قضايا محدودة، وبالتالي هذا يعني (أنها) في أقرب نقطة وصلنا إليها للوصول إلى اتفاق منذ بداية هذه الأزمة». وأضاف «نحن متفائلون، متأملون جدا. لكننا أيضا حريصون جدا على نجاح هذه الوساطة في التوصل إلى هدنة إنسانية».



ورفض الأنصاري الخوض في «تفاصيل ما يجري حاليا في الوساطة» مشيرا إلى أنه «من المهم جدا اختيار الوقت المناسب» لذلك.



وأكد المصدر المطلع لـ «رويترز» ما قاله الأنصاري، حيث يمثل الاتفاق أكبر إطلاق سراح للرهائن وأول تبادل للسجناء منذ بدء الحرب.



وكشف عزت الرشق، القيادي في حركة «حماس»، في تصريح لقناة «الجزيرة»، عن أن المفاوضات تركزت على مدة الهدنة وترتيبات إيصال المساعدات إلى غزة ومبادلة المحتجزين.