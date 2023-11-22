من يتابع ويستمع إلى أثير إذاعة الكويت يوميا من الأحد حتى الخميس من خلال إذاعة البرامج العام، وتحديدا من العاشرة حتى الحادية عشرة مساء، سيعرف كيف يكون التألق والتوهج الذي يقدمه برنامج (أمسياتنا) الذي يتولى مهمة تقديمه الشاعر خالد المحسن والشاعرة فيّ الشرقاوي.



ومن يدقق في جودة المادة الإذاعية اليومية سيعرف أن البرنامج أسند لطاقم عمل رائع ومحترف وذي خبرة في صنع النجاح، حيث تولى مهمة الإعداد الشاعران الإعلاميان خالد المحسن وفايز الزعل بينما الهندسة الإذاعية تصدى لها عباس الفهد والتنفيذ على الهواء حسن الشطي والتنسيق والمتابعة سعد البوص والإخراج للمميز مشعل العميري.



فقرات البرنامج المتنوعة تحمل نكهة خاصة ومميزة بكل ما فيها، إذ يحتفي بالشعر ويزدان بتقديم نجوم الشعر الشعبي والفصيح في الكويت والخليج العربي، وهذا ليس غريبا على إذاعة الكويت التي عودتنا بين فترة وأخرى أن تكون لها بصمة وخارطة طريق مغايرة في كل دورة برامجية، ومن هذا المنطلق نعيش هذه الأيام حالة من التفرد والتميز.



كما أثبتت البرامج الشعرية الكويتية نوعيتها وجودتها و تميزها على مستوى الخليج والدول العربية كافة، وهذا شيء لا يمكن نكرانه إطلاقا ويدل ذلك على حسن التخطيط والإعداد والفكر وإعادة الضوء والتوهج من جديد، مع تعزيز الدور التقني الجديد لمؤثرات (التواصل الاجتماعي) في تسويق برامج الشعر والأدب بكافة مسمياته بشكل جديد يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.



«أمسياتنا» حصد البرنامج تفاعلا جماهيريا هائلا، حيث تمت استضافة ومشاركة أبرز شعراء وشاعرات الكويت والخليج والوطن العربي، بالإضافة إلى استضافته نخبة من نجوم الإعلام لكي يعيد ترتيب الساحة الشعبية بشكل يتناسب مع فكر القائمين على إعداده، حيث يناقش البرنامج العديد من القضايا التي تهم الشعر مثل المسابقات الشعرية مع الشعراء الإعلاميين المعروفين.



كما أن البرنامج نجح في طرح العديد من القضايا التي تهم الساحة الشعرية بشكل يتناسب مع شكل الإعلام الحديث، ومن أهم الفقرات التي يقدمها برنامج «أمسياتنا» إبداع شاعر، وملامح لتجربة إبداعية، وكلمات ليست كالكلمات، وصفحة شاعر.



في ظل هذا التوهج الذي نستشعره من برنامج «أمسياتنا» لا ننسى أن نقدم الشكر إلى الوكيل المساعد لشؤون قطاع الإذاعة بالتكليف د.يوسف السريع على منح الشعر والأدب المساحة الكافية التي يستحقها، والشكر موصول لمدير إدارة البرنامج العام في إذاعة الكويت سعد الفندي الذي أوجد الشعر ضمن دورته البرامجية بالشكل الذي يتناسب وقيمته الحقيقية.