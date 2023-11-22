عبدالحميد الخطيب



كشف «سفير الأغنية الخليجية» النجم القدير عبدالله الرويشد عن تجهيزه لـ «ميني ألبوم» جديد ومميز سيرى النور قريبا، ويتعاون فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين. وفي هذا الصدد وجه أبو خالد رسالة خاصة الى جمهوره عبر صفحة شركة «روتانا» في «انستغرام»، قال فيها: «ولهت عليكم، وإن شاء الله سأقدم لكم شيئا مختلفا مع اخواني ناصر الصالح ومشعل العروج وخالد الشيخ»، مكملا: «الميني ألبوم سيكون فيه عمل من الحاني، لحن حلو لأغنية كلمات الشاعر عبداللطيف البناي، وأتمنى ان يعجبكم».



من جانب آخر، عاد برنامج المواهب «إكس فاكتور» على شاشة تلفزيون دبي بعد إيقافه منذ يوم 25 أكتوبر الماضي نظرا لظروف الحرب في غزة، ويشارك أبو خالد في لجنة تحكيم البرنامج وبجانبه راغب علامة وأنغام.



يذكر أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب احتفى سبتمبر الماضي بالنجم القدير عبدالله الرويشد، في حفل ضخم أقيم بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالتزامن مع احتفالات المجلس بـ «اليوبيل الذهبي»، وذلك تقديرا لمساهمة أبو خالد الفنية والثقافية، واعترافا بجهوده في الساحة الغنائية الخليجية والعربية، وعطائه في الحفاظ على التراث الموسيقي والغنائي الكويتي طوال مشواره المهني.