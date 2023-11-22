بيروت - بولين فاضل



أمس أكملت السيدة فيروز عامها الـ 88، وبهذه المناسبة نشرت المخرجة ابنتها ريما الرحباني مقطع فيديو لوالدتها يعود لعام 1981 من كواليس تسجيل أغنية «في ظلام الليل» بأحد الاستوديوهات في نيويورك.



وعايدت ريما والدتها بالمناسبة، كما أهدت الأغنية إلى فلسطين، حيث علقت على الفيديو بقولها: «عقبال كل سنة بالصحة والحب وراحة البال، وبأيام أحلا وألطف وأحن بالخير والعدل والسلام».



وتابعت: «من قلب القلب مهداة لفلسطين غمرت تلال بلادي الدموع والدماء».



«الأنباء» تهنئ «جارة القمر» السيدة فيروز بعيد ميلادها الـ 88 .. وكل عام وصوتها منارة.