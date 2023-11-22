أعلنت شركة العقارات المتحدة الذراع العقارية لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) اختتام رعايتها للمهرجان الرياضي الأكبر في الكويت «Flare Festival» بشاطئ المارينا، الذي عقد بين 9 و11 نوفمبر بحضور أكثر من 7500 شخص وشهد إقبالا كبيرا لما يقارب 3000 مشارك من جميع أنحاء الكويت، وشمل التحدي مجموعة متنوعة من الأنشطة اللافتة، بما في ذلك سباق العقبات الذي تكون من أكثر من 15 عقبة من تسلق، زحف وقفز، وألعاب القوى وسباق الأطفال، الإضافة إلى فعاليات استثنائية أمتعت الحاضرين.



وتم تكريم شركة العقارات المتحدة لرعايتها هذا الحدث من قبل منظمي المهرجان، وبحضور رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر، وبدوره كرم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ مبارك فيصل الصباح اللاعبين الفائزين خلال المهرجان.



وتعليقا على رعاية الحدث، قال نائب رئيس أول إدارة التسويق والإعلام في شركة العقارات المتحدة، ناصر القلاف: «مهرجان Flare Festival كان فرصة مذهلة في الهواء الطلق لعشاق اللياقة البدنية والباحثين عن التحدي والمغامرة. وجاءت رعايتنا لهذا الحدث تأكيدا على سعي شركة العقارات المتحدة الدائم والتزامها الراسخ بتوفير البيئة الرياضية الناجحة وتحسين تجارب اللياقة البدنية نحو مجتمع أكثر صحة ونشاطا».



من جهته، قال المدير التنفيذي لإدارة الأملاك في شركة العقارات المتحدة، عبدالله السلطان: «بينما نواصل جهودنا لتقديم مارينا كوجهة شاملة تنبض بالحياة وتدعم ثقافة الصحة واللياقة البدنية، فإننا ندعو كل أفراد المجتمع إلى الحفاظ على هذا الزخم، بما يسهم في تطوير الأجيال القادمة من محبي الرياضة، فلطالما عرفت مارينا باحتضانها العديد من الأنشطة الرياضية والمائية والعائلية الفريدة».