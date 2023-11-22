فقدت الأسرة الرياضية أحد رموزها وأبنائها برحيل رئيس مجلس إدارة نادي كاظمة السابق ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة سابقا سليمان محمد العدساني، وذلك بعد صراع مع المرض.



وللراحل مسيرة حافلة من العطاء، فقد حمل الكويت في قلبه، وشكلت شخصيته نموذجا فريدا في الإدارة الرياضية إبان ترؤسه مجلس إدارة نادي كاظمة أو خلال منصبه كنائب لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة عنوانها الولاء للكويت وسيادتها وخدمة شبابها الرياضي.



وكانت للفقيد بصمات في تطور العمل والنتائج في ناديه كاظمة، فخلال توليه سدة الرئاسة حققت فرق النادي نتائج متميزة في مختلف الألعاب، وليس هذا فقط، بل إن النادي أصبح مدرسة في العمل الإداري تخرج فيها عدد من الشخصيات المؤثرة محليا وخارجيا.



من جانبه، أعرب المدير العام للهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان عن بالغ الحزن والأسى لوفاة العدساني، مستذكرا مناقب الفقيد وإسهاماته العديدة في خدمة الرياضة الكويتية، مضيفا أن الراحل يزخر بمسيرة حافلة بالعطاء والتفاني والتضحية.



وذكر أن الراحل العدساني كان متميزا في الساحة الرياضية بإلمامه الواسع بالقوانين واللوائح الرياضية، وله إسهامات بارزة وأدوار مهمة في تقديم الدراسات والمقترحات المتعلقة بالشأن الرياضي.



ونقل البيدان تعازي وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد العيبان لأسرة الفقيد.



كما نعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي الرياضي الفقيد. وقال فيصل المقصيد رئيس الاتحاد إن الراحل كان من القامات الرياضية التي قدمت الكثير للرياضة الكويتية عندما كان لاعبا متميزا وإداريا ناجحا بتولي عدد من المناصب في مجلس إدارة كاظمة حتى وصل لرئاسة النادي ومن بعدها مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة مضيفا انه كان شريكا أساسيا في وضع البذرة الأولى للاتحاد المدرسي.



«الأنباء» تتقدم إلى أسرة الفقيد بخالص العزاء، سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته.