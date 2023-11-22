هادي العنزي



خسر الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة أمام مستضيفه المنامة 76-84 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول، على صالة الاتحاد البحريني في أم الحصم، بأولى مباريات الفريقين في بطولة الدوري الآسيوي «السوبرليغ» لكرة السلة، لمنطقة الخليج، ليظفر حامل اللقب في النسخة الماضية بنقطتين، فيما عاد «البرتقالي» بنقطة واحدة.



ولم يستطع فريق المدرب السلوفيني بويان لازج مجاراة المستضيف البحريني في الربع الأول من المواجهة، ليخرج المنامة متقدما بفارق 6 نقاط (17-23)، واستعاد كاظمة المبادرة في الربع الثاني بتسجيله 24 نقطة، مقلصا الفارق إلى 3 نقاط مع نهاية النصف الأول من المباراة (44-41)، لكن تراجع أداء ممثل كرة السلة الكويتية في الربع الثالث، ليسجل المنامة 18 نقطة، فيما اكتفى لاعبو كاظمة بتسجيل 13 نقطة فقط، ليرتفع الفارق إلى 12 نقطة (62-54) مع نهايته، وجاء الربع الأخير متكافئا بدرجة كبيرة بعدما سجل كلا الفريقين 22 نقطة، ليخرج المنامة فائزا بالمباراة.



إلى ذلك، حقق الكويت فوزه الرابع تواليا بتغلبه على اليرموك 119-69 ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، فيما تلقى «أبناء مشرف» الخسارة الرابعة، ليصبح رصيدهم 4 نقاط فقط، بالمباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد، ضمن منافسات الدوري العام لكرة السلة، وتألق من الكويت محترفه الأميركي ماركوس جورجيوس هانت بعدما سجل 21 نقطة، واستحوذ على 5 كرات مرتدة (ريباوند).



وفي مباراة ثانية، واصل الصليبخات نتائجه المميزة بتجاوز عقبة نظيره النصر 76-63، ليدخل فريق المدرب الوطني فهد برجس ضمن الفرق المنافسة على حجز مقعد ضمن الأربعة الكبار، بعدما وصل إلى النقطة التاسعة، فيما وصل «العنابي» إلى النقطة السابعة من 5 مباريات.